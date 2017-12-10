Özcan Deniz’in (45) başrolünde olduğu ‘Öteki Taraf’ın galası geçen hafta yapılmıştı. Galada Özcan Deniz’in evlilik hazırlığı yaptığı, 4,5 aylık hamile sevgilisi Feyza Aktan (25) yoktu. Ama adının geçen yıl aşk dedikodusuna karıştığı oyuncu Afra Saraçoğlu (20) vardı. Feyza Aktan, Afra’nın galaya katıldığını duyunca kıskançlık krizine girip kıyameti kopardı. Özcan Deniz müstakbel eşini zor sakinleştirdi. Feyza Aktan daha önce de kıskançlık krizine girmişti.
Kaynak: Pazar Postası
Kıskançlık krizine girip kıyameti kopardı!
Hafta içinde Öteki Taraf galasına katılmayan Özcan Deniz'in hamile sevgilisi Feyza Aktan'ın Özcan Deniz'in adının geçen yıl aşk dedikodusuna karıştığı Afra Saraçoğlu'nun galaya katıldığını duyunca kıyameti kopardığı iddia edildi.Magazin - 10.12.2017 13:35
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Özcan Deniz, Feyza Aktan, Öteki Taraf, Afra Saraçoğlu
MAGAZİN HABERLERİ
- Ünlü çift kural bozdu!
- Tolga Sarıtaş aşk iddialarına cevap verdi!
- Serenay Sarıkaya: Anlık heyecanlar tatmin etmiyor
- Hazal Şenel ölümden döndü!
- Adli Tıp'dan Rüzgar Çetin’e kötü haber!
- Sibel Can'a yılbaşı şoku! '1 milyon TL olursa kabul ederim' dedi ama...
- Demet Şener hakkında şok iddia!
- Demet Akalın'dan Eser Yenenler'e olay cevap!
- Ebru Şallı ve Uğur Akkuş ayrıldı mı?
- 8 yılda bin kişiyi kurtardı!