Kıskançlık krizine girip kıyameti kopardı!

Hafta içinde Öteki Taraf galasına katılmayan Özcan Deniz'in hamile sevgilisi Feyza Aktan'ın Özcan Deniz'in adının geçen yıl aşk dedikodusuna karıştığı Afra Saraçoğlu'nun galaya katıldığını duyunca kıyameti kopardığı iddia edildi.

Magazin - 10.12.2017 13:35
Kıskançlık krizine girip kıyameti kopardı!
Özcan Deniz’in (45) başrolünde olduğu ‘Öteki Taraf’ın galası geçen hafta yapılmıştı. Galada Özcan Deniz’in evlilik hazırlığı yaptığı, 4,5 aylık hamile sevgilisi Feyza Aktan (25) yoktu. Ama adının geçen yıl aşk dedikodusuna karıştığı oyuncu Afra Saraçoğlu (20) vardı. Feyza Aktan, Afra’nın galaya katıldığını duyunca kıskançlık krizine girip kıyameti kopardı. Özcan Deniz müstakbel eşini zor sakinleştirdi. Feyza Aktan daha önce de kıskançlık krizine girmişti.

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Kaynak: Pazar Postası
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