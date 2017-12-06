'Kırgın Çiçekler 100. bölümünü kutladı!

Kırgın Çiçekler dizisinin oyuncuları ve yapım ekibi 100. bölüm kutlaması için bir araya geldi.

TV Dünyası - 06.12.2017 15:15

NTC Medya’nın yapımcılığını üstlendiği Kırgın Çiçekler pazartesi günü 100. bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Dizi oyuncuları ve set ekibi başarılarını kutlamak için Etiler’de bir araya geldi. Yayınlandığı günden beri Kırgın Çiçekler için emek veren herkesin pasta kesip madalyayla ödüllendirildiği geccede Özgür Çevik, İpek Karapınar ve Mehmet Aykaç sahneye çıktı.



Geccede konuşma yapan yapımcı Mehmet Yiğit Alp “Günümüzde projelerin 50 bölüm yayınlanması bile mutluluk veriyor. 100 bölümdür atv ekranlarında seyirciyle buluşuyoruz. Tüm oyuncu ve ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bu hepimizin başarısı” dedi. Dizinin yönetmeni Serkan Birinci ise “20 yıldır bu sektörde çalışıyorum. 50 bölüm gördüm ama hiç 100 bölüm görmemiştim. Genç oyuncu arkadaşlar umarım tüm işlerinde 100 bölüm çalışırlar. Ama mesele 100 bölüm çalışmak değil. Önemli olan Kırgın Çiçekler’de 100 bölüm çalışmak” diye konuştu. Dizinin senaristleri Gül Abus Semerci ve Yelda Eroğlu “Çok reel bir dizi yazdık. Çoğu zaman elimizde mendil ile yazdık. Tüm sahneler bizim için çok özel. Yazarken inanmadığımız sahneler de oldu tabi ki. Bu noktalarda yönetmenimize güvendik. Bizi 100 bölümdür yalnız bırakmayan izleyicimize teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.



5 yetimhane kızının hikayesini seyirciyle buluşturan dizide Özgür Çevik, İpek Karapınar, Biran Damla Yılmaz, Gökçe Akyıldız, Çağla Irmak, Aleyna Solaker, Hazar Motan, Mehmet Aykaç, Arif Diren, Deniz Uğur, Tayanç Ayaydın, Esra Dermancıoğlu, Sacide Taşaner, Zeynep Irgat ve daha birçok oyuncu yer alıyor.

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