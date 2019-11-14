Kim Kardashian koli bandı satıyor!

Kim Kardashian'ın aldığı kilolar şoke etti!

Kim Kardashian yeni markası Skims ile korse satışına başlamıştı. Güzel yıldız şimdi de yeni bir trend ortaya koydu; koli bantları!Kim Kardashian, daha önce derin dekolteli elbiselerde sütyen giymeyip koli bandıyla göğüslerini sardığını itiraf etmişti. Güzel yıldız bunu bir girişim alanı olarak gördü. Her ten rengi için çıkardığı koli bantlarını satışa sundu.Koli bantlarının canını yaktığını açıklayan Kardashian, çıkardığı ürünün tamamen bunun için tasarlandığını belirtip, hiç can yakmadığının altını çizdi. Vücut bantları 36 dolardan (207 TL) satışa çıktı.