Kim Kardashian koli bandı satıyor!

Reality show yıldızı Kim Kardashian, her ten rengine uygun olarak hazırlanan koli bantlarını satışa çıkarıyor.

14.11.2019 12:48 Dünya Magazin

Kim Kardashian koli bandı satıyor! Kim Kardashian yeni markası Skims ile korse satışına başlamıştı. Güzel yıldız şimdi de yeni bir trend ortaya koydu; koli bantları!

DEKOLTELER İÇİN
Kim Kardashian, daha önce derin dekolteli elbiselerde sütyen giymeyip koli bandıyla göğüslerini sardığını itiraf etmişti. Güzel yıldız bunu bir girişim alanı olarak gördü. Her ten rengi için çıkardığı koli bantlarını satışa sundu.

CAN YAKMIYOR
Koli bantlarının canını yaktığını açıklayan Kardashian, çıkardığı ürünün tamamen bunun için tasarlandığını belirtip, hiç can yakmadığının altını çizdi. Vücut bantları 36 dolardan (207 TL) satışa çıktı.


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