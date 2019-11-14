Kim Kardashian koli bandı satıyor!

DEKOLTELER İÇİN
Kim Kardashian, daha önce derin dekolteli elbiselerde sütyen giymeyip koli bandıyla göğüslerini sardığını itiraf etmişti. Güzel yıldız bunu bir girişim alanı olarak gördü. Her ten rengi için çıkardığı koli bantlarını satışa sundu.
CAN YAKMIYOR
Koli bantlarının canını yaktığını açıklayan Kardashian, çıkardığı ürünün tamamen bunun için tasarlandığını belirtip, hiç can yakmadığının altını çizdi. Vücut bantları 36 dolardan (207 TL) satışa çıktı.
Kim Kardashian'ın aldığı kilolar şoke etti!