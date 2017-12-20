Khimki 57 - 56 Anadolu Efes

Turkish Airlines EuroLeague'de temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda karşılaştığı Rusya'nın Khimki Moskova ekibine 86-68 mağlup oldu.

Basketbol - 20.12.2017 21:56

Khimki Moskova, sahasındaki maça 5-0 ile başlasa da temsilcimiz Anadolu Efes, 7:18 kala skoru 5-9'a getirdi. Shved ve Gill'in etkili oyunuyla Khimki tekrar 6:05 kala 11-9'luk skoru yakaladı. 3:51 kala da ev sahibi ekip üst üste dış şut isabetleri ile skoru 20-13'e getirdi. Dunston ve Simon ile etkili olan temsilcimiz, 2:29 kala skoru 22-19 yaptı. Savunmada top çalmalar ile etkili olan Khimki, ilk çeyreği de 26-19 önde tamamladı.



İlk çeyreğe göre çok daha düşük skorlu başlayan ikinci çeyreğin ilk 5 dakikalık bölümü 32-23 Khimki üstünlüğüyle geçildi. Çeyreğin kalan bölümünde Simon ve Dunston ile tekrar etkili olan temsilcimiz son bölümde farkı azaltmayı başardı ve ilk yarı 37-33 sona erdi.



Khimki Moskova'da Alexey Shved 8 sayı, 6 asist ile ilk yarının en etkili ismi olurken Vyaltsev, Malcolm Thomas, Anthony Gill de ilk yarıyı 5'er sayıyla tamamladılar.



Anadolu Efes'te Simon ürettiği 9 sayıyla ilk yarının en skorer ismi olurken Bryant Dunston 7, Errick McCollum 6 sayıyla ilk yarıyı tamamladılar.



Üçüncü çeyreğe Khimki, skoru 40-33'e getirerek başlasa da seri yakalayan temsilcimiz 4:19 kala 43-46 üstünlüğü yakaladı. Çekişmeli geçen periyodun son bölümü 57-56 sona erdi.



Son periyoda etkili başlayan taraf ev sahibi Khimki oldu. Periyoda 13-2 ile başlayarak 6:27 kala 70-58 üstünlüğü yakaladılar. Oyunun kalan bölümünde bu farkı korumayı başaran ev sahibi ekip karşılaşmadan 86-68 galip ayrıldı.



Khimki Moskova'da Alexey Shved 25 sayı, 6 asist, 3 top çalma ile yıldızlaşırken Anthony Gill de 16 sayı, 6 ribauntlık performansla maçı tamamladı. Kenardan gelen Egor Vyaltsev de 12 sayıyla oynadı.



Anadolu Efes'te Errick McCollum 20 sayıyla yıldızlaşırken Krunoslav Simon da 16 sayıyla oynadı. Bryant Dunston da 9 sayı, 8 ribaunt ile öne çıkan isimlerden biri oldu. (Kaynak: fanatik.com.tr)

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