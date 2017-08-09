Oyuncu Kerem Bürsin, sevgilisi Serenay Sarıkaya ile İzzet-Yasemin Özilhan'ın teknesinde tatil yapmıştı. Burada başlayan dostluk ilerledi. Dalış ve boks gibi ortak zevklere sahip olan Kerem Bürsin ile İzzet Özilhan sık sık bir araya gelmeye başladı. Posta'dan Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; Dünyanın birçok yerinde profesyonel olarak dalan İzzet Özilhan bu spora gönül veren Kerem Bürsin’e zaman zaman hocalık da yaptı.
Kerem Bürsin ile Serenay Sarıkaya, Özilhan çiftinin teknelerinde tatil yapmış, çiftin romantik anları objektife böyle yansımıştı...
Kerem Bürsin'in dalış hocası İzzet Özilhan
Kerem Bürsin'in İzzet Özilhan'dan dalış dersleri almaya başladığı ortaya çıktı.Magazin - 09 Ağustos 2017 09:18
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