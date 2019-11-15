Kerem Bürsin aradığı aşkı Serenay Sarıkaya'nın benzerinde mi buldu?

Kerem Bürsin: "Nilperi Şahinkaya'ya aşığım!"
Kanal D'de ekrana gelen magazin programı 2. Sayfa'da bu sabah magazin gündemine bomba gibi düşecek bir iddia ortaya atıldı. Kerem Bürsin'in Serenay Sarıkaya'ya tıpa tıp benzeyen bir güzelle yakınlaştığı, fakat ilişkinin başlamadan bittiği öne sürüldü. Güzelin sosyal medya fenomeni olduğu belirtilirken, Kerem Bürsin'in dışarıda görüşmek istemediği için ilişkinin tanışma aşamasında sonlandığı iddia edildi.
Nilperi Şahinkaya: "Kerem beni üzmedi..."
Kerem Bürsin'den örnek davranış!