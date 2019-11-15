Kerem Bürsin aradığı aşkı Serenay Sarıkaya'nın benzerinde mi buldu?

Kerem Bürsin'in eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'ya tıpa tıpa benzeyen bir güzelle yakınlaştığı ama ilişkinin başlamadan bittiği iddia edildi.

15.11.2019 12:06 Magazin

Kerem Bürsin aradığı aşkı Serenay Sarıkaya'nın benzerinde mi buldu? Kerem Bürsin ile Serenay Sarıkaya, 3.5 yıllık ilişkilerini geçtiğimiz Nisan ayında bitirmişti. O dönem çiftin yakınlarına "İlişkimiz yoruldu, heyecanımızı kaybettik" dediği öne sürülmüştü. İkili ayrılıkla ilgili pek fazla konuşmayı tercih etmemiş, sessiz kalmıştı.

Kerem Bürsin:

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Kanal D'de ekrana gelen magazin programı 2. Sayfa'da bu sabah magazin gündemine bomba gibi düşecek bir iddia ortaya atıldı. Kerem Bürsin'in Serenay Sarıkaya'ya tıpa tıp benzeyen bir güzelle yakınlaştığı, fakat ilişkinin başlamadan bittiği öne sürüldü. Güzelin sosyal medya fenomeni olduğu belirtilirken, Kerem Bürsin'in dışarıda görüşmek istemediği için ilişkinin tanışma aşamasında sonlandığı iddia edildi.

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Kerem Bürsin'den örnek davranış!

Kerem Bürsin'den örnek davranış!

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