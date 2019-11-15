Kerem Bürsin aradığı aşkı Serenay Sarıkaya'nın benzerinde mi buldu?

Kerem Bürsin: "Nilperi Şahinkaya'ya aşığım!"

Nilperi Şahinkaya: "Kerem beni üzmedi..."

Kerem Bürsin'den örnek davranış!

Kerem Bürsin ile Serenay Sarıkaya, 3.5 yıllık ilişkilerini geçtiğimiz Nisan ayında bitirmişti. O dönem çiftin yakınlarına "İlişkimiz yoruldu, heyecanımızı kaybettik" dediği öne sürülmüştü. İkili ayrılıkla ilgili pek fazla konuşmayı tercih etmemiş, sessiz kalmıştı.Kanal D'de ekrana gelen magazin programı 2. Sayfa'da bu sabah magazin gündemine bomba gibi düşecek bir iddia ortaya atıldı. Kerem Bürsin'in Serenay Sarıkaya'ya tıpa tıp benzeyen bir güzelle yakınlaştığı, fakat ilişkinin başlamadan bittiği öne sürüldü. Güzelin sosyal medya fenomeni olduğu belirtilirken, Kerem Bürsin'in dışarıda görüşmek istemediği için ilişkinin tanışma aşamasında sonlandığı iddia edildi.