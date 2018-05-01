Kendisinden önce arabası gelin oldu!

Magazin - 01.05.2018 09:56

Türkiye yatırımı reklam çıktı!

Bodrum- Yalıkavak'taki plajının haciz haberleriyle gündemden düşmeyen Hadise, sessizliğini korumaya devam ediyor.Hadise’nin ve kardeşlerinin Türkiye’de kiralık olarak yıllardır kullandıkları VIP araçları geçtiğimiz gün Etiler’de görüntülendi.Bir düğün organizasyonunda gelin aracı olduğu görülen araç sosyal medyada esprilere konu oldu. Aracı tanıyanlar, “Hadise’nin VIP aracı, kendisinden önce gelin oldu” şeklinde esprili yorumlarda bulundu.