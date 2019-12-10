Kendall Jenner'ın balmumu heykeli olay oldu!

Ünlü model Kendall Jenner'ın balmumu heykeli yapıldı. Ünlü modelin balmumu heykeli Almanya'daki Madame Tussauds Müzesi'ne konuldu.Almanya'daki Madame Tussauds Müzesi'ne yerleştirilen balmumu heykel beğenilmedi. Ziyaretçiler heykelin Kendall Jenner ile alakası olmadığı belirtti. Balmumu heykel, Kendall Jenner'dan daha çok Camilla Belle ve Victoria Justice'a benzetildi.