Kemal, Defne’nin kızlarıyla tanışmadı!

Cem Yılmaz, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

Magazin - 02.07.2018 12:27
Kemal, Defne’nin kızlarıyla tanışmadı!
Cem Yılmaz'ın, AVM’ye gelmesinden 20 dakika sonra sevgilisi Defne Samyeli de kendi aracıyla AVM’ye giriş yaptı. Meydan katında bir kafede buluşan çift, bir süre baş başa yemek yiyip sohbet etti. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cem Yılmaz, Ağustos ayında çekeceği yeni filminde Defne Samyeli’ye rol verip vermeyeceği konusunda “Bu filmde rolü yok. Ama sonraki filmde olabilir” dedi. Cem Yılmaz oğlu Kemal’in Defne Samyeli’nin kızları ile tanıştığı haberinin de doğru olmadığını söyledi.

Defne Samyeli, Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal ile tanıştı!

Defne Samyeli, Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal ile tanıştı!



Cem Yılmaz'dan Defne Samyeli'ye övgü dolu sözler!

Cem Yılmaz'dan Defne Samyeli'ye övgü dolu sözler!
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