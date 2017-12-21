Kavga büyüyor! Ferhat Göçer rest çekti!

Ferhat Göçer ile Yılmaz Morgül'ün arasında yaşanan kavga kızıştı. Morgül özür diledi ama Ferhat Göçer özrünü kabul etmedi.

Magazin - 21.12.2017 10:10
Kavga büyüyor! Ferhat Göçer rest çekti!
Yılmaz Morgül bir törende aldığı ödülü Atatürk ve şehit ailelerine ithaf etmiş, konukları saygı duruşuna davet etmişti. Sonrasında ise yaptığı açıklamalarda Ferhat Göçer'in ayağa kalmadığını ve Atatürk ve şehitlere saygısızlık yaptığını iddia ederek, "Yazıklar olsun" demişti. Ferhat Göçer bu iddiaları sert bir dille yalanlamış ve Yılmaz Morgül'e "Yalancı, ahlaksız ve şarlatansın" demişti.

Ferhat Göçer ile Yılmaz Morgül birbirine girdi!

Ferhat Göçer ile Yılmaz Morgül birbirine girdi!



GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI!

Ferhat Göçer'in Yılmaz Morgül'ün iddiasının aksine Atatürk ve şehit aileleri için ayağa kalkarak alkışladığı görüntüler ortaya çıktı. Bu görüntülerin yayınlanmasının ardından Yılmaz Morgül'ün iddiasının da doğru olmadığı kanıtlanmış oldu.

Ferhat Göçer, doktorluğu bıraktı!

Ferhat Göçer, doktorluğu bıraktı!



ÖZRÜNÜ KABUL ETMEDİ!

Yılmaz Morgül görüntülerin ortaya çıkmasının ardından özür diledi. Fakat Morgül'ün özrünü Ferhat Göçer kabul etmedi. Göçer, "‪Yılmaz Morgül üzerimizden şovunu yaptın, yalan söyledin, iftira attın... Özür diledim diyorsun. Dinledim özrünü, öyle kıvırıyorsun ki özür mü diliyorsun iftiraya devam mı ediyorsun belli değil.Yaptığın terbiyesizliğin özrünü kabul etmem için özrün nasıl olması gerektiğini oku lütfen‬" notuyla aşağıdaki mesajı paylaştı:

Ferhat Göçer'li kapanış!

Ferhat Göçer'li kapanış!




Ferhat Göçer’den ilginç itiraf! Meğer kaza...

Ferhat Göçer’den ilginç itiraf! Meğer kaza...
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

MAGAZİN HABERLERİ

  • Alina Boz, yeni bir aşka yelken açtı!
  • Ayrılık sebebi 'nikah' mı?
  • Miray Daner'den flaş karar!
  • Özcan Deniz'den 'Öteki Taraf' çağrısı!
  • Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'yu rutubet kaçırdı!
  • Gala için kampa girdi! Hedefi...
  • Hayta İsmail'den ilginç açıklama!
  • Elçin Sangu'dan 'pipo'lu poz!
  • Ebru Gündeş'ten şaşırtan hamle!
  • Eski eşten yeni aşka şok yorum!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Tuba Büyüküstün'ün Defne Samyeli'den isteği...
  • Tuba Büyüküstün teftişte!
  • Seçkin Özdemir 'kadın'ını paylaştı!
  • Kıvanç Tatlıtuğ paylaşımı olay oldu!
  • Aleyna Tilki'den şaşırtan yorum!
  • Fi'den kötü haber! Bu sezon...
  • Hande Erçel iddialara cevap verdi!
  • İsmail YK'nın acı günü!
Tuba Büyüküstün'ün Defne Samyeli'den isteği...