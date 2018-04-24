Kardashian'dan cesur poz!

Kim Kardashian önceki gün sabah yeni uyandığı bir pozunu Instagram hesabından paylaştı. Paylaştığı her fotoğraf ile gündem olmayı başaran 37 yaşındaki TV yıldızı, siyah bir iç çamaşırı giydi. Dağınık bir yatakta çarşafla üzerini kapatarak cesur bir poz verdi.

Magazin - 24.04.2018 19:00

Saçlarını bu yazın trendi olan örgü şeklinde toplatan Kim, şu sıralar makyaj markasının tanıtımlarıyla ilgileniyor. Kim Kardashian, bu yaz makyajda nude tonların parlak bir şekilde ön planda olacağını paylaştığı hikayelerle gözler önüne seriyor.

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