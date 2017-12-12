"Dilini ensenden söküp alırım!"

Çocuklar Duymasın dizisinin başrol oyuncusu Tamer Karadağlı, motosikletiyle çektirdiği fotoğrafa takipçisinin küfür etmesi üzerine açtı ağzını yumdu gözünü...

Magazin - 12.12.2017 12:08
"Dilini ensenden söküp alırım!"
Çocuklar Duymasın dizisinin başrol oyuncusu Tamer Karadağlı, motosikletiyle çektirdiği fotoğrafa takipçisinin küfür etmesi üzerine açtı ağzını yumdu gözünü...

Motosiklet tutkusu bilinen Karadağlı, motosikleti ile çektirdiği fotoğrafı instagram sayfasından paylaştı.


Fotoğrafının altına bir takipçisinin küfürlü bir yorum yazması üzerine ünlü oyuncu Tamer Karadağlı çıldırdı.

Tamer Karadağlı’nın cevabı çok sert oldu.

Karadağlı, genç takipçisine “Senin o küfreden dilini ensenden söküp alırım! Sen mi bana akıl vereceksin!” yanıtını verdi.

Oyuncu Tamer Karadağlı, sert bir çıkış yaptığı takipçisinin kendisinden özür dilediğini sosyal medya hesabından duyurarak şu ifadelere yer verdi:

"Küfürlü yorum yazan genç arkadaş özelden yazıp özür diledi bende gençliğine verip kendisini affettim problem kalmadı. Herkes yorum yapabilir eleştiri yapabilir ama saygı çerçevesi içerisinde küfür ve hakarete ne olursa olsun izin vermem."

Tamer Karadağlı yaşanan bu olaydan sonra instagram fotoğraflarını yoruma kapayan ünlüler kervanına katıldı.

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