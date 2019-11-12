Kalk Gidelim de geleceğe nefes oldu!

Tarım ve Orman Bakanlığınca gerçekleştirilen 11 Kasım 2019'da saat 11.11'de 11 milyon fidan "Geleceğe Nefes" seferberliği kampanyasına Kalk Gidelim’den tam destek. Mehtap Bayri ve Erkan Sever bu harekete katıldı ve fidanları ekip adına da toprakla buluşturdu. Kalk Gidelim geçtiğimiz hafta yayınlanan 85. Bölümünde “Geleceğe Nefes” hashtag’iyle de farkındalık yarattı. Ekip yeşil bir Türkiye için tam destek vermeye devam ediyor.Yapımcı Eyüp Üstün’ün Muğla’ya “Kalk Gidelim Ormanı” oluşturma hayali var. 11 milyon fidan ekilse de geleceğe yatırım yapmaya devam etmeyi planlayan Eyüp Üstün’ün Orman Müdürlüğü’yle görüşmeleri ayrıca devam ediyor.TRT1 ekranlarında her cumartesi saat 20:00’de yayınlanan Kalk Gidelim dizisi topluma örnek olmaya devam ediyor.”Kalk Gidelim”in oyuncu kadrosunda Ufuk Özkan, Erkan Sever, Ayça Varlıer, Mehtap Bayri, Emin Gürsoy, Nalan Okçuoğlu, Aslı Omağ, Kerim Yağcı, Hayrettin, Alper Saylık, Sena Çakır, İlayda Aydın, Alican Okumuş, Andrey Polyanin, Ece Aydemir, Can Kıran, Öznur Ön, Dilara Gül Demiral, Ali Dinç, Ferhat Yılmaz, Burak Diri, Pelin Şahin, Ebuhan Tırtar, Gülderen Güler, Server Mutlu, Mine Teber ve Bayazıt Gülercan gibi sevilen isimler yer alıyor.