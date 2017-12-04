Oyuncu çift Devrim Yakut ve Alper Kut, önceki akşam Nişantaşı’nda el ele görüntülendi. Yakut “Bugün set yok, alışverişe çıktık” dedi, Kut da “Bugün hava güzeldi, kendimizi dışarı attık” diye konuştu. Alper Kut, aynı günün akşamında bir mekanın önünde sarışın bir kadınla görüntülendi. Kut, yanındaki kadınla gecce boyunca mekan içinde dans etti.
Kaynak: hurriyet.com.tr
Kafa karıştıran detay!
Önceki akşam Nişantaşı’nda el ele görüntülenen Devrim Yakut ve Alper Kut, setten fırsat bulup alışverişe çıktı.Magazin - 05.12.2017 04:00
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