Kadir Doğulu'nun yeni stratejisi!

Magazin - 19.04.2018 16:26

Kadir Doğulu: Ben sana maaşını soruyor muyum?

En son Babamın Günahları adlı diziyle kamera önüne geçen Kadir Doğulu'nun macerası kısa sürmüştü. Yeterli reyting alamadığı için dizi erken final yapmıştı. Doğulu, ev sahipliğini üstlendiği markanın geccesinde çarpıcı açıklamalarda bulundu.Kadir Doğulu, bilinçli olarak gelen dizi tekliflerini kabul etmediğini dile getirdi. Ünlü oyuncu, ''Planlı bir bekleyişim var. 2019’a kadar dizi yapmayacağım. Reyting korkum yok. Daha kaliteli zaman geçirebilmek için böyle bir strateji geliştirdim. Şu an dinlenme aşamasındayım” dedi.