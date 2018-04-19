Kadir Doğulu'nun yeni stratejisi!
Geçtiğimiz günlerde Neslihan Atagül Doğulu-Kadir Doğulu çifti, marka yüzü oldukları İtalyan gözlük markasının Ortaköy’de bir mekanda düzenlediği geccenin ev sahipliğini yaptı. El ele kameralar karşısına geçen oyuncu çift muhabirlerin sorularını cevapsız bırakmadı.
Magazin - 19.04.2018 16:26
En son Babamın Günahları adlı diziyle kamera önüne geçen Kadir Doğulu'nun macerası kısa sürmüştü. Yeterli reyting alamadığı için dizi erken final yapmıştı. Doğulu, ev sahipliğini üstlendiği markanın geccesinde çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Kadir Doğulu, bilinçli olarak gelen dizi tekliflerini kabul etmediğini dile getirdi. Ünlü oyuncu, ''Planlı bir bekleyişim var. 2019’a kadar dizi yapmayacağım. Reyting korkum yok. Daha kaliteli zaman geçirebilmek için böyle bir strateji geliştirdim. Şu an dinlenme aşamasındayım” dedi.
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