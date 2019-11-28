Kadir Doğulu'dan Murat Dalkılıç'a destek geldi.
"GİDİP ALACAĞIM"
Yakışıklı oyuncu, yakın arkadaşı Murat Dalkılıç'ın yeni albümüne "Kardeşimle olan bu güzel fotoğrafı da sizinle paylaşmak istedim... Yeni albümün hayırlı olsun, bereketli olsun biraderim. Bir kısmını zaten dinletmiştin, eminim hepsi çok güzel olmuştur. Bugün gidip 1 tane alacağım! Yolu açık olsun..." diyerek destek verdi.
Kadir Doğulu'dan Murat Dalkılıç'a destek!
Kadir Doğulu, sosyal medya hesabında Murat Dalkılıç'la fotoğrafını paylaştı.
28.11.2019 16:32 Magazin