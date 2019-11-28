Kadir Doğulu'dan Murat Dalkılıç'a destek geldi.Yakışıklı oyuncu, yakın arkadaşı Murat Dalkılıç'ın yeni albümüne "Kardeşimle olan bu güzel fotoğrafı da sizinle paylaşmak istedim... Yeni albümün hayırlı olsun, bereketli olsun biraderim. Bir kısmını zaten dinletmiştin, eminim hepsi çok güzel olmuştur. Bugün gidip 1 tane alacağım! Yolu açık olsun..." diyerek destek verdi.