Kaan Urgancıoğlu tatlı bebeğin özlemine dayanamadı!

Magazin - 22.04.2018 08:00

Kara Sevda dizisinin kamera arkasında Arven Beren ile çok ilgilenen Kaan Urgancıoğlu'nun dizinin tatlı bebeğiyle görüntüleri sosyal medyanın ilgi odağı olmuştu.Final yapan dizinin ardından Arven Beren'den ayrı kalan Urgancıoğlu, Cumartesi gününü Arven bebek ile geçirmeyi tercih etti.