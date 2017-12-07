"Jon Snow" bu sefer başaramadı!

Jon Snow karakteriyle dünyaya adını duyuran Kit Harington bu sefer hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı.

Dünya Magazin - 07.12.2017 10:46

GQ dergisi tarafından Ocak ayında yılın enlerinin yayınladığı sayıda Kit Harington'a da yer verildi. Kit Harington bu sefer hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı. Game of Thrones dizisiyle dünyaya adını "Jon Snow" olarak duyuran ve geniş kitlelere hitap eden yakışıklı oyuncu, oyunculukta yakaladığı başarıyı stil konusunda yakalayamadı. GQ dergisi tarafından yılın en kötü giyinen erkeği seçildi. En iyi giyinen erkekler listesinin başında ise İngiliz oyuncu Matt Smith yer alıyor.

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