Dizinin bu bölümünde; Ozan ailesiyle tanıştırmak üzere eve getirdiği yeni sevgilisinin her yemekten sonra banyoya gitmesi, ailede merak uyandırır. Diğer yanda Tony, Talip ve Cengiz şirketin mevsimi geçmiş ürünlerini pazar usūlü satmaya karar verir. Satışlar iyi gider ancak Cengiz anlaşılamayan bir alerji nedeniyle zor duruma düşer. Şennur, Gizem’in arkadaşının göğüs küçültme ameliyatından sonra kullanmadığı sutyenlerini bedava diyerek alıp kullanmaya başlar ve kısa süre sonra başta evini yapan müteahhit olmak üzere mahallenin gözdesi haline gelir.
Jet Sosyete'ye sürpriz konuk!
Gülse Birsel imzalı, BKM yapımı komedi dizisi ‘Jet Sosyete’, puhutv.com’daki üçüncü sezonuna cuma günü yayınlanacak eğlenceli dolu bir bölümle devam ediyor. Yeni yuvasında izleyiciden büyük ilgi gören dizinin altıncı bölümünün konuk oyuncuları Öykü Karayel ve Hakan Salınmış olacak.
13.11.2019 11:54 Dizi Galeri