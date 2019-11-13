Jet Sosyete'ye sürpriz konuk!

Dizinin bu bölümünde; Ozan ailesiyle tanıştırmak üzere eve getirdiği yeni sevgilisinin her yemekten sonra banyoya gitmesi, ailede merak uyandırır. Diğer yanda Tony, Talip ve Cengiz şirketin mevsimi geçmiş ürünlerini pazar usūlü satmaya karar verir. Satışlar iyi gider ancak Cengiz anlaşılamayan bir alerji nedeniyle zor duruma düşer. Şennur, Gizem’in arkadaşının göğüs küçültme ameliyatından sonra kullanmadığı sutyenlerini bedava diyerek alıp kullanmaya başlar ve kısa süre sonra başta evini yapan müteahhit olmak üzere mahallenin gözdesi haline gelir.