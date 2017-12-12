GECCE.com geçtiğimiz hafta okurlarına "Sizce vizyondaki en iyi Türk filmi hangisi?" sorusunu yöneltti. Yapılan ankette toplam kullanılan oyların %65,2'sini alan "Mutluluk Zamanı" açık ara birinci oldu. Onu %22,8 ile "Ayla" takip etti.
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İşte vizyondaki en iyi Türk filmi!
GECCE.com yaptığı anketlerle gündem yaratıyor.Magazin - 12.12.2017 16:48
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Bağlantılar: Mutluluk Zamanı, Ayla
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