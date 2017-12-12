İşte vizyondaki en iyi Türk filmi!

GECCE.com yaptığı anketlerle gündem yaratıyor.

Magazin - 12.12.2017 16:48
İşte vizyondaki en iyi Türk filmi!
GECCE.com geçtiğimiz hafta okurlarına "Sizce vizyondaki en iyi Türk filmi hangisi?" sorusunu yöneltti. Yapılan ankette toplam kullanılan oyların %65,2'sini alan "Mutluluk Zamanı" açık ara birinci oldu. Onu %22,8 ile "Ayla" takip etti.

ANKET SONUCUNUN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Mutluluk Zamanı, Ayla

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