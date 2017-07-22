İşte Merve Sevi'nin nikah davetiyesi!

Sevilen oyuncu Merve Sevi'nin nikah davetiyesi ortaya çıktı.

Magazin - 23.07.2017 01:15
İşte Merve Sevi'nin nikah davetiyesi!
Mayıs ayında Çalkan Algün ile nişanlanan oyuncu Merve Sevi, 11 Ağustos'ta dünyaevine giriyor. Çiçek yerine Tema Vakfı'na bağış yapılmasını isteyen Sevi ve Algün'ün nikahı Cemile Sultan Korusu'nda kıyılacak.


Şu günlerde tatil yapan genç aşıkların nikah davetiyeleri ise dostlarına dağıtılmaya başladı.

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