İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun duygusal anları!

Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster'de Tuncel Kurtiz ile ilgiyi soruyu duyunca duygusal anlar yaşadı.

24.11.2019 16:03 Magazin

İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun duygusal anları! Kenan İmirzalıoğlu, sunuculuğunu yaptığı Kim Milyoner Olmak İster'de Tuncel Kurtiz ile ilgiyi soruyu duyunca duygusal anlar yaşadı.

SESİNİ DUYUNCA...
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında, yarışmacıya Ezel dizisinde Ramiz Karaeski karakterini canlandıran Tuncel Kurtiz'in okuduğu "Reading Zindanı Baladı" adlı şiirin kime ait olduğu soruldu. Soruda Tuncel Kurtiz'in sesini duyan Kenan İmirzalıoğlu, duygusal anlar yaşadı. İmirzalıoğlu, "Tuncel Kurtiz'i rahmetle anıyoruz. Sesini duymak duygulandırdı ve derinden etkiledi beni. Nur içinde yatsın. Türk sinemasının gelmiş geçmiş en büyük aktörlerinden bir tanesiydi. Hem çok değerli bir büyüğümdü hem de yakın bir arkadaşımdı. Ruhu şad olsun." dedi.

Kenan İmirzalıoğlu:

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