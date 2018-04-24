İşte Coachella Festivali'ndeki en dikkat çeken Türk ünlü!

Magazin - 24.04.2018 16:31

Her yıl ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Riverside, Coachella Vadisi'nde düzenlenen Coachella 2018 festivaline Türk ünlüler de katıldı. Ünlü isimlerin verdiği pozlar sosyal medyada da oldukça konuşuldu. GECCE.com geçtiğimiz hafta okurlarına "Coachella Festivali'ndeki en dikkat çeken Türk ünlü kimdi?" sorusunu yöneltti. Yapılan ankette Hande Erçel kullanılan oyların %50,4'ünü alarak açık ara birinci oldu.