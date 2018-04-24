Her yıl ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Riverside, Coachella Vadisi'nde düzenlenen Coachella 2018 festivaline Türk ünlüler de katıldı. Ünlü isimlerin verdiği pozlar sosyal medyada da oldukça konuşuldu. GECCE.com geçtiğimiz hafta okurlarına "Coachella Festivali'ndeki en dikkat çeken Türk ünlü kimdi?" sorusunu yöneltti. Yapılan ankette Hande Erçel kullanılan oyların %50,4'ünü alarak açık ara birinci oldu.
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İşte Coachella Festivali'ndeki en dikkat çeken Türk ünlü!
GECCE.com yaptığı anketlerle gündem yaratıyor.Magazin - 24.04.2018 16:31
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Bağlantılar: Coachella Festivali, Hande Erçel
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