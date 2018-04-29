İstanbullu Gelin'den kimse vazgeçemiyor!

Star Tv ekranlarının 2 sezondur sevilen dizisi İstanbullu Gelin'de Fırat Tanış'ın hayat verdiği Adem karakteri, izleyicinin kalbini fethetmeye başladı.

TV Dünyası - 29.04.2018 14:17

İstanbullu Gelin dizisi her hafta izleyicinin heyecan dozunu biraz daha arttırıyor. Dizide Adem karakterinin tek amacı, bir aileye sahip olmak ve sevildiğini hissetmek.



İstanbullu Gelin'ın izleyiciyi en çok ekrana kilitleyen yanlarından biri ise; her hafta başka bir karakterin hikayesinin ön plana çıkması.

Birkaç haftadır Adem, İstanbullu Gelin dizisinin hikayesinin ana merkezine oturmuş durumda.



Faruk'un Adem hakkında yaptığı planların yer aldığı videoyu İpek'in Süreyya'ya göstermesinden sonra işler iyice karışmıştı. Bunun üzerine Faruk'un Adem'e yaptığı itiraf için gelecek bölümü izleyici heyecanla bekliyor.



İstanbullu Gelin dizisinden geçen hafta Murat Aygen ayrılmıştı. Bu hafta diziden iki oyuncu daha aldı. Berkay Hardal ve Hira Koyuncuoğlu senaryo gereği yurt dışına gitti.

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