İstanbullu Gelin'de şok gelişme!

TV Dünyası - 24.04.2018 11:28

Star Tv ekranlarının sevilen dizisi İstanbullu Gelin'de iki haftadır güllük gülistanlık sahneler yaşanıyordu. Adem ve Faruk arasında başlayan yakınlaşma ve sonrasında evdeki piknik sahnesi, diziye ayrı bir hava kattı.Herkes Adem ve Boranlar arasında artık uzlaşma sağlandı diye düşünürken, Halim ortaya çıktı ve her şey yine birbirine karıştı.Bu haftaki bölümde Faruk’un Adem’le ilgili planlarını öğrenen Süreyya, öfkeye kapılıp sert çıkıyor. Faruk’u dinlemiyor. Süreyya daha sonra Bade’ye olanları anlatıyor. Boranlar’ın evinde bu olaylar olurken Adem de annesini ziyarete gidiyor ve hastaneden çıktığında Boranlar’ın konağına yerleşecekleri sözünü veriyor Adem.İstanbullu Gelin izleyicisi heyecanla Cuma gününü bekliyor.