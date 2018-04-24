İstanbul'da sabah şoku! E5 kilitlendi!

İstanbul bu sabaha da trafikle uyandı. E5 karayolu üzerinde meydana gelen kazalar sonucu trafik sıkıştı.

Yaşam - 24.04.2018 09:07

İstanbul'da bu sabah peş peşe gelen kazalar nedeni ile E5 karayolunda trafik neredeyse durma noktasına geldi. Haliç Köprüsü üzerinde Küçükçekmece'de ve Avcılar'da meydana gelen hasarlı trafik kazaları sonrası yol kilitlendi, trafik sıkıştı.

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