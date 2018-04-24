İstanbul'da sabah şoku! E5 kilitlendi!

İstanbul bu sabaha da trafikle uyandı. E5 karayolu üzerinde meydana gelen kazalar sonucu trafik sıkıştı.

Yaşam - 24.04.2018 09:07
İstanbul'da sabah şoku! E5 kilitlendi!
İstanbul'da bu sabah peş peşe gelen kazalar nedeni ile E5 karayolunda trafik neredeyse durma noktasına geldi. Haliç Köprüsü üzerinde Küçükçekmece'de ve Avcılar'da meydana gelen hasarlı trafik kazaları sonrası yol kilitlendi, trafik sıkıştı.
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: İstanbul, Kaza, E5

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

Bunlarda ilginizi çekebilir:

Acun Ilıcalı'ya dava şoku! Acun Ilıcalı'ya dava şoku!
Birce Akalay’dan skandal hareket! Birce Akalay’dan skandal hareket!
Nehir Erdoğan'ın Fi tarihinden kalma telefonu! Nehir Erdoğan'ın Fi tarihinden kalma ...
Galaya Jennifer Lawrence damgası! Galaya Jennifer Lawrence damgası!
Murat Boz'dan ayrılıkla ilgili ilk açıklama! Murat Boz'dan ayrılıkla ilgili ilk açıklama!
Sen Anlat Karadeniz'i ti'ye aldılar! Sen Anlat Karadeniz'i ti'ye aldılar!
Ünlü oyuncu takipçisine 'Dangalak' dedi! Ünlü oyuncu takipçisine 'Dangalak' dedi!
Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri belli oldu! Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri belli ...
Şükran Ovalı: Kızımın adını rüyamda gördüm Şükran Ovalı: Kızımın adını rüyamda gördüm