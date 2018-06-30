İrem Derici'nin eski halinden eser yok

Geçtiğimiz günlerde çok zayıfladığı ve düzgün beslenemediği için bir süre hastanede tedavi gören İrem Derici, aldığı kilolarla 'eski halinden eser yok' dedirtti.

Magazin - 01.07.2018 03:45

Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı’nda objektiflere yakalanan İrem Derici’nin zayıf halinden eser kalmadı. Sağlık sorunlarını atlattığını dile getiren popçu, “Çok şükür çok iyiyim. 10 kilo aldım” dedi.



İrem Derici'nin 'Sabıka Kaydı'



Nişantaşı’nda, bir AVM çıkışı görüntülenen popçu, yeni albümünün ismini açıkladı. Albümüne 'Sabıka Kaydı' adını veren Derici, yaşanmışlıklarını konu alan 14-15 şarkılık bir albüm olacağını belirtti.

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