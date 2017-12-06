İrem Derici, Barış Murat Yağcı'yla aşk mı yaşıyor?

İrem Derici'nin gönlünü oyuncu Barış Murat Yağcı'ya kaptırdığı iddia ediliyor.

Dedikodu - 06.12.2017 12:35
İrem Derici, Barış Murat Yağcı'yla aşk mı yaşıyor?
Lider Şahin'le ilişkisini yaklaşık 4 ay önce noktalayan İrem Derici'nin yeni sevgilisi ortaya çıktı. Star TV'de yayınlanan magazin programında şarkıcının genç oyuncu Barış Murat Yağcı ile aşk yaşadığı iddia edildi. İkilinin Fethiyede birlikte oldukları ve hayranları tarafından beraber görüntülendikleri konuşuldu. İddialar doğruysa 30 yaşındaki İrem Derici gönlünü kendisinden 5 yaş küçük yakışıklı oyuncuya kaptırdı.

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BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?

Yakışıklı oyuncu Barış Murat Yağcı, aslında profesyonel basketbolcuydu. Geçirdiği sakatlık nedeniyle basketbola ara veren Yağcı, Best Model yarışmasına katılarak Best Fotomodel seçildi. Yarışmada elde ettiği başarı sonrası modellik yapmaya başlayan Yağcı ardından da oyunculuğa adım attı.

İzmirli olan Barış Murat Yağcı Voleybol, Hentbol, Tenis, yüzme ve Basketbol ile ilgilendi. 2003 – 2004 yıllarında Anadolu Efes'te oynayan Yağcı, Kocamın Ailesi, Kiralık Aşk ve Şevkat Yerimdar dizilerinde rol aldı.

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