İnsanlık Suçu izleyiciyi nasıl memnun ediyor?

Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşan yeni dizi İnsanlık Suçu'nda klişelere yer yok.

TV Dünyası - 29.04.2018 13:23
İnsanlık Suçu izleyiciyi nasıl memnun ediyor?
Dizilerde hep birbirine benzeyen hikayeler ve karakterler artık izleyiciye klişe gelmeye başladı. Kanal D ekranlarında yayınlanan İnsanlık Suçu'nda klişelere yer verilmemesinden izleyici memnun.

Dizideki esas oğlan Cemal, yıllarca amcası bildiği Sami’nin gerçek babası olduğunu öğrendi.

Ancak dizide dikkat çeken Cemal’in, Sami’nin diğer oğlu kötü karakter Gökhan’ın çevirdiği entrikaların ve yaptığı kötülüklerin altında kalmaması. Cemal gerektiğinde oyunun kurallarını kendi belirleyip zekice hamlelerle Gökhan’ı kazdığı kuyuya düşürüyor, Gökhan'ın maskesini indirerek iyi insanların da aptal olmadığı gerçeğini gözler önüne seriyor.
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