Ünlü oyuncu Murat Yıldırım'ın Faslı eşi İmane Elbani, kıyafetleri ve makyajıyla sosyal medyada çok konuşuluyor.
İmane Elbani'nin estetik olup olmadığı tartışılıyor. Posta'nın haberine göre, İmane Elbani'nin bu kez de dövmeleriyle kalınlaştırdığı kaşları dikkatlerden kaçmadı.
Oysaki kısa süre öncesine kadar kaşları incecikti.
İmane Elbani kaşına dövme mi yaptırdı?
Murat Yıldırım'ın eşi İmane Elbani, bu kez de kaşlarıyla tartışma konusu oldu.Magazin - 31 Temmuz 2017 05:00
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