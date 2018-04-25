Ve Aslı Murat'ı sildi!

Murat Boz ve Aslı Enver'in ayrılığı magazin gündemine bomba gibi düştü. Ayrılık sonrası Aslı Enver sessizliğini korurken, Murat Boz'dan ayrılık haberlerinin doğru olduğunu belirten bir açıklama gelmişti.

Magazin - 25.04.2018 08:55
Ve Aslı Murat'ı sildi!
Şarkıcı Murat Boz ile oyuncu Aslı Enver 2.5 yıllık ilişkilerini noktalamıştı. Ayrılığa rağmen birlikte olan fotoğraflarını Instagram hesaplarından kaldırmayan ve birbirlerini takip etmeye devam eden ikiliden ilk hamle Aslı Enver'den geldi.


Daha önce ayrılığa rağmen birlikte olan fotoğrafları Instagram hesaplarından kaldırmayan ikiliden Enver bu kez fotoğrafları sildi. Enver, Murat Boz ile olan bütün fotoğraflarını kaldırıp Boz'u takipten de çıkardı.

Murat Boz'un ise sosyal medya hesaplarında Aslı Enver'in fotoğrafları hala duruyor.

Murat Boz'un yüzü gülmüyor!

Murat Boz'un yüzü gülmüyor!
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Bağlantılar: Murat Boz, Aslı Enver

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