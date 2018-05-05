Fenomen dizide iç çamaşırı krizi!

Yeni sezonda devam edecek mi?

ATV'nin fenomen dizisi Sen Anlat Karadeniz'in 14. bölümünde Vedat'ın adamları Nefes ve Tahir'in birlikte fotoğraflarını çekebilmek için sinsi bir plan yaptı. Dizideki devamlılık hatası da orada meydana geldi.Başrollerini Ulaş Aslantepe ve İrem Helvacıoğlu'nun paylaştığı dizide, İrem Helvacıoğlu'nun hayat verdiği Nefes karakterinin atletli olduğu görüldü. Ancak bir sonraki sahnede nefes atleti çıkarmış ve iç çamaşırı ile kalmıştı.Nefes'i içine düştüğü zor durumdan onun çığlığına koşan Tahir kurtardı.Nefes ile Tahir'in sarıldığı sahnede Nefes'in atletini görüyorsunuz. Tam da bu anlarda atletli olan Nefes'in, bir sonraki sahnede iç çamaşırıyla kalmış olması ekran başındakilerin gözünden kaçmadı.