İbrahim Çelikkol'dan basket şov!

Magazin - 05 Ağustos 2017 06:00

İbrahim Çelikkol, eşi Mihre Mutlu’yla Çeşme’de tatil yapmaya devam ediyor. Önceki gün Alaçatı’daki bir basketbol sahasında görüntülenen İbrahim Çelikkol, basket şov yaptı. Komşularıyla maç yapan Çelikkol, performansıyla beğeni topladı.Kaynak: hurriyet.com.tr