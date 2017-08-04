İbrahim Çelikkol'dan basket şov!

Önceki gün Alaçatı’daki bir basketbol sahasında görüntülenen İbrahim Çelikkol, performansıyla beğeni topladı.

Magazin - 05 Ağustos 2017 06:00
İbrahim Çelikkol'dan basket şov!
İbrahim Çelikkol, eşi Mihre Mutlu’yla Çeşme’de tatil yapmaya devam ediyor. Önceki gün Alaçatı’daki bir basketbol sahasında görüntülenen İbrahim Çelikkol, basket şov yaptı. Komşularıyla maç yapan Çelikkol, performansıyla beğeni topladı.

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Kaynak: hurriyet.com.tr
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