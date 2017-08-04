İbrahim Çelikkol, eşi Mihre Mutlu’yla Çeşme’de tatil yapmaya devam ediyor. Önceki gün Alaçatı’daki bir basketbol sahasında görüntülenen İbrahim Çelikkol, basket şov yaptı. Komşularıyla maç yapan Çelikkol, performansıyla beğeni topladı.
Kaynak: hurriyet.com.tr
İbrahim Çelikkol'dan basket şov!
Önceki gün Alaçatı’daki bir basketbol sahasında görüntülenen İbrahim Çelikkol, performansıyla beğeni topladı.Magazin - 05 Ağustos 2017 06:00
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