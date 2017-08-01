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İbrahim Çelikkol, Mihre Mutlu'yla geccelerde
Mayıs'ta Datça'da Mihre Mutlu ile evlenen İbrahim Çelikkol tatilin tadını çıkartıyor.
Magazin - 01 Ağustos 2017 10:45
Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, mayıs ayında evlendiği Mihre Mutlu ile beraber Çeşme'de tatile çıktı.
Önceki gecce Çeşme sokaklarında görüntülenen yeni evli çift bir mekanda geccenin ilerleyen saatlerine kadar eğlendi.
İbrahim Çelikkol ikinci balayında!
İbrahim Çelikkol korkuttu!
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar:
İbrahim Çelikkol,
Mihre Mutlu,
Çeşme,
tatil
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