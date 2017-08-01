İbrahim Çelikkol, Mihre Mutlu'yla geccelerde

Magazin - 01 Ağustos 2017 10:45

Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, mayıs ayında evlendiği Mihre Mutlu ile beraber Çeşme'de tatile çıktı.Önceki gecce Çeşme sokaklarında görüntülenen yeni evli çift bir mekanda geccenin ilerleyen saatlerine kadar eğlendi.