Oyuncu İbrahim Çelikkol, önceki gün Muğla-Akyaka’da kitesurf yaparken objektife takıldı.
Mayıs ayında Datça’da Mihre Mutlu ile evlenen İbrahim Çelikkol, günübirlik geldiği tatil beldesinde kitesurf konusundaki tüm hünerlerini sergiledi. Çelikkol, bir ara rüzgar yön değiştirince kayalıklara doğru sürüklendi.
Ünlü oyuncu, son anda kendini suya bırakarak kazayı engelledi.
Kaynak: hurriyet.com.tr
İbrahim Çelikkol korkuttu!
Önceki gün Akyaka’da kitesurf yaparken görüntülenen İbrahim Çelikkol, bir ara rüzgar yön değiştirince kayalıklara doğru sürüklendi ve son anda kendini suya bırakarak kazayı engelledi.Magazin - 29 Temmuz 2017 05:00
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