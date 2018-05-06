İbrahim Büyükak güzel haberi böyle verdi: Bugün evleniyorum!

Magazin - 06.05.2018 15:38

İbrahim Büyükak ile Nurdan Beşen bu akşam nikah masasına oturuyor. İbrahim Büyükak çocukluk aşkı Nurdan Beşen'le 2 yıl önce nişanlanmıştı. Fakat nişanın ardından evlilik gelmemiş, gecikmişti. İbrahim Büyükak mutlu haberi nihayet verdi. Düğün hazırlıklarını tamamlayan mutlu çift güzel haberi sosyal medyadan 'Bugün o gün' notuyla sevenleriyle paylaştı. Çiftin düğünü bu akşam aile dostları ve yakın arkadaşlarının katılımıyla Beykoz Kundura Fabrikası'nda gerçekleşecek.