İbrahim Büyükak güzel haberi böyle verdi: Bugün evleniyorum!

İbrahim Büyükak psikolog Nurdan Beşen'le bu akşam evleniyor.

Magazin - 06.05.2018 15:38
İbrahim Büyükak güzel haberi böyle verdi: Bugün evleniyorum!
İbrahim Büyükak ile Nurdan Beşen bu akşam nikah masasına oturuyor. İbrahim Büyükak çocukluk aşkı Nurdan Beşen'le 2 yıl önce nişanlanmıştı. Fakat nişanın ardından evlilik gelmemiş, gecikmişti. İbrahim Büyükak mutlu haberi nihayet verdi. Düğün hazırlıklarını tamamlayan mutlu çift güzel haberi sosyal medyadan 'Bugün o gün' notuyla sevenleriyle paylaştı. Çiftin düğünü bu akşam aile dostları ve yakın arkadaşlarının katılımıyla Beykoz Kundura Fabrikası'nda gerçekleşecek.

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