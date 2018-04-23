Hüsnü Şenlendirici'yi görenler tanıyamadı!

Magazin - 24.04.2018 02:30

Şevval Sam ile klarnetçi Hüsnü Şenlendirici, Kıbrıs’taki bir hotelde hafta sonu ard arda sahneye çıktı.Uzun süredir konser vermeyen, hiçbir yerde görünmeyen 41 yaşındaki Hüsnü Şenlendirici’nin sakallarına ak düştü.Saçları ve sakalları beyazlayan ünlü klarnetçiyi görenler 'Hüsnü Şenlendirici'ye ne olmuş? Erken yaşlanmış' yorumunu yaptı.