Hüsnü Şenlendirici'yi görenler tanıyamadı!

Yaşadığı aşklarla bir döneme damga vuran isimlerin arasında yer alan Hüsnü Şenlendirici uzun zamandır gözlerden uzaktaydı. Şenlendirici hafta sonu sahneye çıktı, görenler tanıyamadı.

Magazin - 24.04.2018 02:30
Hüsnü Şenlendirici'yi görenler tanıyamadı!
Şevval Sam ile klarnetçi Hüsnü Şenlendirici, Kıbrıs’taki bir hotelde hafta sonu ard arda sahneye çıktı.

Uzun süredir konser vermeyen, hiçbir yerde görünmeyen 41 yaşındaki Hüsnü Şenlendirici’nin sakallarına ak düştü.


Saçları ve sakalları beyazlayan ünlü klarnetçiyi görenler 'Hüsnü Şenlendirici'ye ne olmuş? Erken yaşlanmış' yorumunu yaptı.

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