Hülya Avşar'a bir darbe daha!

Hülya Avşar, yapımcılığını, yönetmenliğini ve senaristliğini kendi yaptığı otobiyografik filmi Selfi, 27 Nisan'da vizyona girmişti. Gişede büyük şok yaşayan Hülya Avşar'a bir darbe daha!

Magazin - 06.05.2018 16:29
Hülya Avşar'a bir darbe daha!
Hülya Avşar'ın hayat hikayesini anlattığı, bir el kamerasıyla çektiği filmi 'Selfi' 27 Nisan'da Türkiye genelinde 80 salonda vizyona girmişti. Film ilk 3 günde 1300 kişi tarafından izlenince birçok salon sahibi gösterimi durdurdu. 'Selfi' şu an sadece 4 sinemada oynuyor. Bu arada İstinyePark'ta bir filmi izlemenin bedeli 27.5 lirayken, 'Selfi' 10 liraya seyrediliyor.

Hülya Avşar, 'Selfi' filmiyle hüsrana uğradı!

Hülya Avşar, 'Selfi' filmiyle hüsrana uğradı!



MASRAFTAN KAÇINMAMIŞTI

Hülya Avşar'ın 10 günlük gişesi ise 2 bin 440 kişide kaldı. Hasılat 24 bin 900 lira.

Hülya Avşar 1.5 yılda hazırladığı 'Selfi' için hiçbir masraftan kaçınmamıştı. Sadece teliflere 150 bin lira ödemiş, ışık ve kurgu için de kesenin ağzını açmıştı. Üstelik filminin dağıtımı için şirket kurmuştu.

'Selfi' önümüzdeki günlerde bir televizyon kanalında gösterilecek. (Kaynak: Posta.com.tr)

Hülya Avşar veryansın etti!

Hülya Avşar veryansın etti!



Hülya Avşar'dan 'Selfi'ye çarpıcı yorum!

Hülya Avşar'dan 'Selfi'ye çarpıcı yorum!
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Bağlantılar: Hülya Avşar, Selfie

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