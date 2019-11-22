'Hemen Döneriz' önümüzdeki hafta vizyonda!

Yapımcılığını oyuncu Gökhan Mumcu’nun üstlendiği, Haydar Işık’ın yönetmenliğini, Ömer Yılmaz’ın görüntü yönetmenliğini yaptığı, Aytuğ Topaloğlu ve Salim İnan’ın senaryosunu yazdığı, 'Hemen Döneriz' sinema filmi 29 Kasım'da vizyonda!Yazarlarımızdan Caner Ural’ın da küçük bir rol aldığı filmin başrollerinde Kadir Polatçı, Murat Genç, Burak Satıbol ve Çorumlu Amir’in rol aldığı filmde ayrıca; Türkiye 2016 güzeli Buse İskenderoğlu, Gökhan Mumcu, Ayhan Taş, Ayberk Yılmaz, Açelya Elmas, Esin Civangil, Kıvanç Baran Arslan, Halil İbrahim Ceyhan, Fulya Şirin, Enver Akbaş, Hüseyin Elmalıpınar, Umur Yiğit Vanlı, Seda Alpat, Ahmet Dursun, Enver Öztürk, Muzaffer Saygın Üngör, İbrahim Aratman ve Yavuz Ketenci rol alıyor.'Hemen Döneriz' filmi Keşan, Enez, İstanbul ve Barcelona’da gerçekleşen çekimleri ve sosyal medyada yayınlanan fragmanı ile dikkatleri üzerine çekti.Filmin konusu ise kortizol (stres) hormonu salgılanmasını engellediğine inanılan bir bitki peşinde yola çıkan 4 gencin kaderi o gün değişir. Gün boyunca ayağına gittikleri adamın silah ve uyuşturucu şebekelerini farkında olmadan yerle bir ederler. Mafya babası Reco tarafından rehin alınan gençlerin şansı, yolda çarparak arabaya aldıkları imam Mümin’in cebinden çıkan loto bileti ile değişecektir. Biletin asıl sahibi Yaşar dayının mekana gelmesiyle olaylar karışır.