Hayta İsmail'den ilginç açıklama!

Magazin - 24.12.2017 14:15

Ahmet Arıman o iddialara sert cevap verdi!

Ahmet Arıman kendisinden 40 yaş küçük sevgilisiyle evlendi!

'HAYTA İSMAİL' AHMET ARIMAN'IN GÖZYAŞLARI

Hayta İsmail lakaplı Ahmet Arıman, kendisinden 39 yaş küçük Kader Kaynak ile geçtiğimiz günlerde evlenmişti.Arıman, Posta Gazetesi'nden Canan Danyıldız'a verdiği röportajında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.Yaşlı bir kadınla zaten yapamam ama inan bu kadarını da düşünmemiştim. Ama Kader olgun görünüyor. 30’larında olsaydı yine almazdım, göğüsleri sarkmış olacaktı, istemezdim. Fizik benim için önemli. Ha benimle yaş alır, o ayrı.Açıkça soracağım, bu yaşta 23 yaşındaki bir kıza cinsel açıdan yetebilir misiniz?Olabilir, ne olacak? Kader diyor ki başka bir adamla 30 sene yaşayacağıma, seninle 10 sene yaşarım! Bunları konuştuk, bir gün yanında olmayacağımı söyledim.Kendimi yaşlı görmüyorum. Ama olabilir. Demokrasilerdeki gibi, yatak odasında da çareler tükenmez. İlaç kullanırım. Nereye kadar giderse. Bendeki potansiyeli gördü ki “Evet” dedi. Nefesine güvenmeyen, borazancı başı olmaz. Ben de kendime cinsel açıdan güveniyorum.Kaynak: posta.com.tr