Hayta İsmail'den ilginç açıklama!

Kendisinden 39 yaş küçük Kader Kaynak ile evlenen Hayta İsmail lakaplı Ahmet Arıman, verdiği bir röportajda söylediği sözler ile şoke etti. Arıman, "Kader 30’larında olsaydı almazdım, göğüsleri sarkmış olacaktı. Yatak odasında çareler tükenmez" diyerek şoke etti.

Magazin - 24.12.2017 14:15
Hayta İsmail'den ilginç açıklama!
Hayta İsmail lakaplı Ahmet Arıman, kendisinden 39 yaş küçük Kader Kaynak ile geçtiğimiz günlerde evlenmişti.

Arıman, Posta Gazetesi'nden Canan Danyıldız'a verdiği röportajında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ahmet Arıman o iddialara sert cevap verdi!

Ahmet Arıman o iddialara sert cevap verdi!



İşte o röportajdan dikkat çeken bölümler:

Yaşı size daha yakın biri yakışmaz mıydı?
Yaşlı bir kadınla zaten yapamam ama inan bu kadarını da düşünmemiştim. Ama Kader olgun görünüyor. 30’larında olsaydı yine almazdım, göğüsleri sarkmış olacaktı, istemezdim. Fizik benim için önemli. Ha benimle yaş alır, o ayrı.

Açıkça soracağım, bu yaşta 23 yaşındaki bir kıza cinsel açıdan yetebilir misiniz?
Olabilir, ne olacak? Kader diyor ki başka bir adamla 30 sene yaşayacağıma, seninle 10 sene yaşarım! Bunları konuştuk, bir gün yanında olmayacağımı söyledim.

Ahmet Arıman kendisinden 40 yaş küçük sevgilisiyle evlendi!

Ahmet Arıman kendisinden 40 yaş küçük sevgilisiyle evlendi!



Prostat ya da andropoz olursanız delirmez misiniz? Yatak ilişkiniz bitince kıskanmaz mısınız?
Kendimi yaşlı görmüyorum. Ama olabilir. Demokrasilerdeki gibi, yatak odasında da çareler tükenmez. İlaç kullanırım. Nereye kadar giderse. Bendeki potansiyeli gördü ki “Evet” dedi. Nefesine güvenmeyen, borazancı başı olmaz. Ben de kendime cinsel açıdan güveniyorum.

'HAYTA İSMAİL' AHMET ARIMAN'IN GÖZYAŞLARI

'HAYTA İSMAİL' AHMET ARIMAN'IN GÖZYAŞLARI



Kaynak: posta.com.tr
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