Hayalleri gerçek oldu!

Star Tv ekranlarında yayınlanan Ufak Tefek Cinayetler'in başrol oyuncularından Gökçe Bahadır önceki gün SosyalBen Vakfı ile Kırklareli’nde 80 çocukla bir araya geldi.

Magazin - 23.04.2018 10:44

Oyuncu Gökçe Bahadır, SosyalBen Vakfı’nın gönüllü elçisi oldu. 80 çocukla Kırklareli’nde bir araya gelen oyuncu, çocukların yeteneklerini geliştirmek amacıyla resim, müzik, icat ve tiyatro atölye çalışmalarına katıldı.



Bahadır, hislerini şu şekilde dile getirdi; "Bir hayalim vardı. Bir gün Türkiye’nin her bir köşesindeki çocuklarla buluşup, onlarla sohbet etmek, onların dünyalarını zenginleştirip, yeni şeyler keşfettiklerindeki mutluluklarına ortak olmak. SosyalBen Vakfı’yla tanışınca yaptıklarından o kadar etkilendim ki bu yolda onlarla beraber yürüyebileceğimi gördüm. 350 gönüllüyle okullarda çeşitli atölyeler kuruyorlar ve çocukların tiyatro, müzik, resim, spor, icat gibi dallarda gelişmelerini sağlıyorlar. Onlarla gittiğim ilk saha Kırklareli Babaeski’deki Karahalil İlköğretim Okulu oldu. Buradan güzel anılarla ayrıldık. İlk adımı attım."

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