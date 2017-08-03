Hava durumuna göre anında reklam devri!

Sistem 9, LOOK!screens markasıyla,Türkiye’deki açıkhava dijital ekran ağında reklamları anında yansıtma imkânı veren programatik reklamcılığını başlatarak bir ilke imza attı. LOOK!screens hava durumuna bağlı olarak anında değişen, ya da gün içinde zamana göre ayarlanan görseller ile markalarına hizmet etmeye başladı.

Teknoloji - 03 Ağustos 2017 17:23

Sistem 9, LOOK!screens markasıylaTürkiye’de programatik açıkhava reklamcılığı devrini başlattı. Sistem 9 Pazarlama Müdürü Harun Akol, “Bu, 360 derece marka reklamcılığını dijital Açıkhava ekranlarımızla birleştirmek vizyonumuzun bir başlangıcı” dedikten sonra şu bilgileri veriyor: “2016 son çeyreği ve 2017 yılı ilk yarısında Unilever’in çeşitli markaları için ekranlarımız da bir çalışma başlattık. Unilever markaları kampanyaların frekansını, yayında olacakları zaman dilimlerini, yaratıcılıklarını kontrol edebildikleri bir sistemde reklamlarını yayınladılar. Markalar bu teknolojiyle, açıkhava kampanyalarını dijital kampanyalarda olduğu gibi, Adserver(reklam sunucusu)kullanarak bütünleşmiş bir şekilde raporlayabiliyor.”



Markaların, İstanbul’un çeşitli lokasyonlarındaki LOOK!screens ekranlarında yayında olan kampanyalarda hava durumuna göre ya da haftanın belirli günlerinde yayında olabildiğini vurgulayan Akol, “Örneğin Unilever’in bir çorba markası hava sıcaklığı belli bir derecenin altına düştüğünde yayına giriyorken, çay markası görseli ise gün içinde değişen metinlerle yayına girebiliyor” diye ekliyor.



Programatik açıkhava kampanyalarının reklam verene birçok yarar sağladığını belirten Akol bunları şöyle özetliyor: “Açıkhava dijital reklamların düzene girmesi kolaylaşıyor. Reklamveren ve ajanslara da medya bütçelerini çapraz platforma kaydırıp, artırma veya azaltma imkanı sunuyor. Bir anlamda reklam otomasyonu yaparak, etkinlik ve bütçe kontrolünü artırıyor.



Sistem 9 halen LOOK!screens markasıyla, LOOK!screens BEYOĞLU, LOOK!screens GALLERIA LED , LOOK!screens İTÜ LED ve LOOK!screens COIFFEUR ekranlarında hizmet veriyor. Devreye yeni giren LOOK!screens AKMERKEZ LED ile birlikte reklam verenlerigünlük 3,5 milyon kişilik erişime ulaştırdıklarını belirten Akol sözlerini şöyle noktalıyor: “Söz konusu yerlerin yanı sıra, önümüzdeki dönemde yapacağımız yatırımlarla açıkhavada da farklı mekânları da dev Dijital Megalight’lar, Dijital Raketler, LED’ler ve ülkemizde ilk kez uygulanacak dijital mecralarla tanıştıracağız.”

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