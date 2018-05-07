Hande Erçel'in tutkusu!

Hande Erçel'den evlilik sinyali!

Hande Erçel yine mest etti!

Murat Dalkılıç'tan hayranına Facetime sürprizi!

Hande Erçel, resim sanatına merak sardı. Erçel'in gecce gündüz tablo çalışmaları yaptığı öğrenildi. Hande Erçel'in yeni tutkusuyla evin her yeri tablolarla dolunca Murat Dalkılıç evinin alt katını atölye olarak hazırlattı. Hande Erçel’le yaşadığı villanın alt katını boşaltan ünlü şarkıcı, Erçel'in rahat çalışması için gereken tüm malzemeleri almış. Yaptığı resimlerle çevresinden övgü dolu yorumlar alan Hande Erçel ileride resim sergisi de açmak istiyormuş.