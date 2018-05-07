Hande Erçel'in tutkusu!

Murat Dalkılıç ile aşk yaşayan ünlü oyuncu Hande Erçel'in resim tutkusu başladı. Erçel'in yeni hobisini destekleyen Murat Dalkılıç, evinin alt katına resim atölyesi yaptı.

07.05.2018 03:45 Magazin

Hande Erçel'in tutkusu! Hande Erçel, resim sanatına merak sardı. Erçel'in gecce gündüz tablo çalışmaları yaptığı öğrenildi. Hande Erçel'in yeni tutkusuyla evin her yeri tablolarla dolunca Murat Dalkılıç evinin alt katını atölye olarak hazırlattı. Hande Erçel’le yaşadığı villanın alt katını boşaltan ünlü şarkıcı, Erçel'in rahat çalışması için gereken tüm malzemeleri almış. Yaptığı resimlerle çevresinden övgü dolu yorumlar alan Hande Erçel ileride resim sergisi de açmak istiyormuş.


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