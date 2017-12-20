Hande Erçel, 'Murat'ına eremedi!

Magazin - 21.12.2017 07:00

Gönlünü Murat Dalkılıç'a kaptıran Hande Erçel, önceki akşam gazetecilerle köşe kapmaca oynadı. Arkadaş grubuyla Tarabya'daki bir balıkçıda yemek yiyen oyuncunun keyfi, kendisini gazetecilerin beklediğini öğrenince kaçtı. Bir süre mekanda muhabirlerin gitmesini bekleyen Erçel, daha sonra taktik değiştirip aracını kapıya çağırdı.SORULARA SESSİZ KALDIÜnlü oyuncu, Dalkılıç ile ilgili aşk sorularından kaçmak için mutfak kapısından çıkarak koşar adım aracına bindi. Mini elbisesi ve şapkasıyla dikkat çeken güzel oyuncu, aşk sorularını yanıtsız bırakarak ilişki yaşadığını adeta kabul etti.AŞKINA KAVUŞAMADIDalkılıç'ın Çubuklu'daki villasına taşındığı iddia edilen Erçel, şoförüne aşkının evine gitmesini söyledi. Aracın takip edildiğini fark edince köprü yolundan geri dönen oyuncu, menajeri aracılığıyla ulaştığı gazetecilerden gitmelerini istedi. Bu sırada ağladığı da öğrenilen Erçel, Dalkılıç'ın villası yerine menajerinin evine gitmek zorunda kaldı. Hevesi kursağında kalan Erçel, böylece muradına eremedi.TAKTİK DEĞİŞTİRDİDaha önce ilişkisi sorulduğunda konuşan Erçel, taktik değiştirdi. Oyuncu, Murat Dalkılıç'la aşkı için sorulan sorulara sessiz kaldı.AŞKIYLA AĞIZ BİRLİĞİ ETTİAynı saatlerde Beşiktaş'taki bir mekanda sahne alan Dalkılıç da Erçel ile ağız birliği etmişçesine aşkı ile ilgili konuşmadı.Kaynak: takvim.com.tr