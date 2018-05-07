Hande Doğandemir de Mert'i sildi!

Magazin - 07.05.2018 18:04

Mert Fırat, Hande'yi sildi!

Mert Fırat ile İdil Fırat baş başa görüntülendi!

Önceki akşam Yeniköy'de bir restaurantta İdil Fırat ile baş başa romantik yemek yiyen Mert Fırat, geçtiğimiz günlerde bir yıldır birliktelik yaşadığı Hande Doğandemir'i Instagram'dan takip etmeyi bırakmıştı.Fırat ve Doğandemir, çıkan ayrılık haberleriyle ilgili sessizliğini korumuştu.Magazin kulislerinde Mert Fırat'ın İdil Fırat ile yeni bir aşka yelken açtığı konuşuluyor. Geçtiğimiz akşam baş başa romantik yemek yiyen oyuncu Mert Fırat ve sosyetik güzel İdil Fırat'ın samimi halleri dikkat çekmişti.İkilinin samimi görüntülerinden sonra Hande Doğandemir de Mert Fırat'ı Instagram'dan sildi.