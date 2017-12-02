Hande Ataizi’ne kötü haber!

TV Dünyası - 02.12.2017 17:35

Hande Ataizi çılgına döndü!

Hande Ataizi'nden cesur tercih!

Hande Ataizi oğlunu zor ikna etti

Posta Gazetesi'nden Mesut Yar'ın, "Hande Ataizi’yle Yayından Kalktı" başlıklı yazısı şöyle:"Sony Channel bir yerlileştirme fikrinden hareketle gündüz kuşağına 'Hande Ataizi’yle' isimli programı koymuştu. Kanalın ilk yerli yapımı tarihi bir RTÜK (Radyo ve Televizyon Üst Kurulu) cezasıyla birlikte darbe almış ardından format değiştirmişti.Belli oldu ki bu hızlı ve yıpratıcı süreç Sony markası için çok da alışıldık olmadı. Hâl böyle olunca ekran yöneticileri risk almayıp programı yayından kaldırdılar. İçeriği seversiniz ya da sevmezsiniz. Pazara düşük profilli bir giriş yapan kanalların ilk işlerinin üstü çizilirse, sonraki süreçte risk almaktan çekinecekleri ortada.Sony Channel’ı bunun ilk mağduru olarak bir kenara not edebiliriz!" (Kaynak: posta.com.tr)