Hande Ataizi’ne kötü haber!

RTÜK'ten gelen tarihi ceza sonrası format değiştiren "Hande Ataizi’yle" isimli program, Sony Channel yöneticileri tarafından yayınlanan kaldırıldı.

TV Dünyası - 02.12.2017 17:35
Hande Ataizi’ne kötü haber!
Posta Gazetesi'nden Mesut Yar'ın, "Hande Ataizi’yle Yayından Kalktı" başlıklı yazısı şöyle:
"Sony Channel bir yerlileştirme fikrinden hareketle gündüz kuşağına 'Hande Ataizi’yle' isimli programı koymuştu. Kanalın ilk yerli yapımı tarihi bir RTÜK (Radyo ve Televizyon Üst Kurulu) cezasıyla birlikte darbe almış ardından format değiştirmişti.

Hande Ataizi çılgına döndü!

Hande Ataizi çılgına döndü!



Belli oldu ki bu hızlı ve yıpratıcı süreç Sony markası için çok da alışıldık olmadı. Hâl böyle olunca ekran yöneticileri risk almayıp programı yayından kaldırdılar. İçeriği seversiniz ya da sevmezsiniz. Pazara düşük profilli bir giriş yapan kanalların ilk işlerinin üstü çizilirse, sonraki süreçte risk almaktan çekinecekleri ortada.

Hande Ataizi'nden cesur tercih!

Hande Ataizi'nden cesur tercih!



Sony Channel’ı bunun ilk mağduru olarak bir kenara not edebiliriz!" (Kaynak: posta.com.tr)

Hande Ataizi oğlunu zor ikna etti

Hande Ataizi oğlunu zor ikna etti
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Bağlantılar: Hande Ataizi

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