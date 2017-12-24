Hande Ataizi: Her gecce aynı şeyler sıkıcı...

Benjamin Harvey ile evli olan Hande Ataizi'nden dikkat çeken bir itiraf geldi. Ataizi, "Her gecce aynı adamla DVD film izlemek, zamanla sıkıcı hale geliyor. İyi ki zamanında renkli yaşamışım" dedi.

Magazin - 24.12.2017 11:55
Hande Ataizi: Her gecce aynı şeyler sıkıcı...
Beş yıldır Amerikalı gazeteci Benjamin Harvey ile evli olan Hande Ataizi'ndan şaşırtıcı bir itiraf geldi. Hande Ataizi, 2012'de Amerikalı Benjamin Harvey ile evlenmiş, 2014'te anne olmuştu.

'AYNI ADAMLA DVD İZLEMEK SIKICI''
Hande Ataizi evliliğe dair şöyle konuştu: ''Tek eşlilik, her gecce aynı adamla DVD izlemek, belirli aktivitelerde bulunmak zamanla sıkıcı bir rutin getiriyor. İyi ki zamanında renkli yaşamışım, bazı şeyleri yapmışım. Bu sayede şimdi oturaklı, huzurluyum. İçimde yapmak istediğim hiçbir şey yok.''

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Kaynak: posta.com.tr
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