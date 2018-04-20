Halil Sezai'ye darp davası!

Ünlü şarkıcı Halil Sezai hakkında, bir mekanda yan masadaki müşteriyi darp ettiği iddiasıyla dava açıldı.

Magazin - 20.04.2018 12:38
Halil Sezai'ye darp davası!
Ünlü sanatçı Halil Sezai, arkadaşlarıyla Ankara'da ünlü bir restorandaydı. Arkadaşlarıyla yemek yiyen Sezai, bu sırada yan masadaki bir müşterinin kendisine bakmasından rahatsız oldu. İddiaya göre Sezai, kendisine bakarak küfür eden bir müşteri gördü ve uyarmak için yan masaya gitti.

Ardından iki masa arasında tartışma başladı. Olay kısa süre sonra darbeye dönüştü ve yine iddiaya göre Sezai, genci yumruklayarak yerde darp etti. Hakaret ve sinkaflı sözlerle genci darp etmeye devam eden Sezai'yi arkadaşları mekandan uzaklaştırdı.


Olayın sonrasında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran müşteri, Sezai'den şikayetçi oldu. Savcılık, Sezai'nin "Yaralama, tehdit ve hakaret" suçlarından cezalandırılması talebiyle dava açtı. İkamet adresi İstanbul olan Sezai, dün öğle saatlerinde ifade vermek için İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Yarım saat boyunca mahkemede ifadesi alınan şarkıcı, olayı yalanlayarak genci, yardımcısı H.Y.'nin darp ettiğini belirtti. Şarkıcı mahkemede verdiği ifadesinde, "Ben kesinlikle kimseyi darp etmedim. Müşteri durup dururken bizim masamıza bakarak laf attı. Ben de genci uyardım. Buna rağmen sinkaflı sözlere devam edince ben oradan ayrıldım. Ben ayrıldıktan sonra öğrendiğime göre şahıs küfürlerine devam etmiş. Yardımcım H.Y. bunun üzerine kendisine yumrukla vurmuş" dedi. Yargılama Ankara Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor.

Gotik giyim tarzıyla adliyedeki tüm dikkatleri üzerine çeken Sezai, SABAH'a, "Önemli bir durum yok. İcralık olmuşum. Basit bir iş için adliyeye geldim" dedi.
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Halil Sezai

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

Bunlarda ilginizi çekebilir:

Söz'den anlamlı hareket! Söz'den anlamlı hareket!
Can Bonomo'dan fotoğraf tepkisi! Can Bonomo'dan fotoğraf tepkisi!
Merve Boluğur'un yeni aşkı kim? Merve Boluğur'un yeni aşkı kim?
Ece Uslu ameliyat oldu! Ece Uslu ameliyat oldu!
"Yaz dizisi yapmak istemiyorum..." "Yaz dizisi yapmak istemiyorum..."
Çocukları için bir aradalar! Çocukları için bir aradalar!
'Nefes Nefese'den ilk kareler yayınlandı! 'Nefes Nefese'den ilk kareler yayınlandı!
Aşk sorularına 'çocuk' engeli! Aşk sorularına 'çocuk' engeli!
Brad Pitt ve Neri Oxman aşk mı yaşıyor? Brad Pitt ve Neri Oxman aşk mı yaşıyor?

MAGAZİN HABERLERİ

  • Finali anlatana 30 milyon dolar ceza!
  • Ekranlara böyle veda edecek!
  • maNga'dan yeni single!
  • Murat Boz'dan manidar şarkı!
  • İpek Köse 2018 trendlerini açıkladı!
  • Adnan Koç'a 90 yıl hapis şoku!
  • Çukur turizmi!
  • Merve Boluğur'dan aşk itirafı!
  • Avlu herkesi şaşırtacak!
  • Murat Boz da takibi bıraktı!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Öpüşme sahnesi ikiye böldü!
  • Ciciş Esra: Çok sarhoştum ve...
  • Eliz Sakuçoğlu o iddialara ateş püskürdü!
  • En hanım köylü Burak Özçivit!
  • Simge Fıstıkoğlu'nun yeni soyadı olay oldu!
  • Ceren Hindistan'a hastaneden şok! Kızı koruma altına alınsın!
  • Sosyal medyayı karıştıran mesaj!
  • Hadise'den Ebru Şancı'ya cevap!
Öpüşme sahnesi ikiye böldü!