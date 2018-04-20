Halil Sezai'ye darp davası!

Magazin - 20.04.2018 12:38

Ünlü sanatçı Halil Sezai, arkadaşlarıyla Ankara'da ünlü bir restorandaydı. Arkadaşlarıyla yemek yiyen Sezai, bu sırada yan masadaki bir müşterinin kendisine bakmasından rahatsız oldu. İddiaya göre Sezai, kendisine bakarak küfür eden bir müşteri gördü ve uyarmak için yan masaya gitti.Ardından iki masa arasında tartışma başladı. Olay kısa süre sonra darbeye dönüştü ve yine iddiaya göre Sezai, genci yumruklayarak yerde darp etti. Hakaret ve sinkaflı sözlerle genci darp etmeye devam eden Sezai'yi arkadaşları mekandan uzaklaştırdı.Olayın sonrasında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran müşteri, Sezai'den şikayetçi oldu. Savcılık, Sezai'nin "Yaralama, tehdit ve hakaret" suçlarından cezalandırılması talebiyle dava açtı. İkamet adresi İstanbul olan Sezai, dün öğle saatlerinde ifade vermek için İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.Yarım saat boyunca mahkemede ifadesi alınan şarkıcı, olayı yalanlayarak genci, yardımcısı H.Y.'nin darp ettiğini belirtti. Şarkıcı mahkemede verdiği ifadesinde, "Ben kesinlikle kimseyi darp etmedim. Müşteri durup dururken bizim masamıza bakarak laf attı. Ben de genci uyardım. Buna rağmen sinkaflı sözlere devam edince ben oradan ayrıldım. Ben ayrıldıktan sonra öğrendiğime göre şahıs küfürlerine devam etmiş. Yardımcım H.Y. bunun üzerine kendisine yumrukla vurmuş" dedi. Yargılama Ankara Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor.Gotik giyim tarzıyla adliyedeki tüm dikkatleri üzerine çeken Sezai, SABAH'a, "Önemli bir durum yok. İcralık olmuşum. Basit bir iş için adliyeye geldim" dedi.