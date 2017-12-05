Hakan Hatipoğlu fena patladı: Ulan her şeyde…

Magazin - 05.12.2017 18:25

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da başarılı bir performans gösteren Hakan Hatipoğlu, yeni yapılacak Survivor'a hazırlanırken bir takipçisinin yaptığı yorum keyfini kaçırdı.Eşi Gizem Hatipoğlu ile Dubai'ye tatile giden Hakan Hatipoğlu, fotoğraf paylaşmadı da ihmal etmedi. Hatipoğlu'nun bir takipçisi "Bol keseden, çaba harcamadan kazanılan ve harcanan paralar" yorumu yazdı.Hatipoğlu, "Ulan her şeyde gözünüz var. Sana göre bol keseden, çaba harcamadan kazanılan paralar. Gel bir de bana sor." dedi.