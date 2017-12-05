Hakan Hatipoğlu fena patladı: Ulan her şeyde…

Survivor Hakan Hatipoğlu, takipçisinin "Bol keseden, çaba harcamadan kazanılan ve harcanan paralar" yorumunu görünce çıldırdı. Hatipoğlu "Ulan her şeyde gözünüz var." diyerek ateş püskürdü.

Magazin - 05.12.2017 18:25
Hakan Hatipoğlu fena patladı: Ulan her şeyde…
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da başarılı bir performans gösteren Hakan Hatipoğlu, yeni yapılacak Survivor'a hazırlanırken bir takipçisinin yaptığı yorum keyfini kaçırdı.

"BOL KESEDEN HARCAMALAR"
Eşi Gizem Hatipoğlu ile Dubai'ye tatile giden Hakan Hatipoğlu, fotoğraf paylaşmadı da ihmal etmedi. Hatipoğlu'nun bir takipçisi "Bol keseden, çaba harcamadan kazanılan ve harcanan paralar" yorumu yazdı.

Hatipoğlu, "Ulan her şeyde gözünüz var. Sana göre bol keseden, çaba harcamadan kazanılan paralar. Gel bir de bana sor." dedi.

FOTOĞRAF GALERİSİ İÇİN TIKLAYINIZ
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

MAGAZİN HABERLERİ

  • Tarkan'ın #tbt pozu!
  • Aleyna Hollywood'da ev tuttu!
  • Yıldız Tilbe'den çok sert tepki!
  • Dubai'ye Tuba damgası!
  • Dilan Çiçek Deniz'e bir şok daha!
  • Nur Yerlitaş'a bir şok daha!
  • Doğumdan bir kaç dakika önce...
  • Tacı alınan Itır Esen'e son darbe!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Eşinden veto mu geldi?

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Murat Boz da takipten çıktı!
  • Çağatay Ulusoy, Los Angeles'ta fena yakalandı!
  • İrem Derici, Murat Boz'a hesap sordu!
  • Özcan Deniz kötü haberi galada aldı!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Murat Boz: Burak benim kardeşim
  • Serenay Sarıkaya: Kendinize inanın!
  • İrem Derici'nin yeni aşkı kim?
Murat Boz da takipten çıktı!