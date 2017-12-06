Güzel manken Hailey Clauson yeni yıl öncesi iç çamaşırlarıyla poz verdi. Bir markanın tanıtımları için kamera karşısına geçen 22 yaşındaki model çok konuşulacak fotoğraflar verdi.
İşte verdiği o cesur pozlar...
Hailey Clauson yeni yıla hazır!
Amerikalı model Hailey Clauson bir iç çamaşırı markası için birbirinden cesur fotoğraflar verdi.Dünya Magazin - 06.12.2017 18:37
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