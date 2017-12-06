Hailey Clauson yeni yıla hazır!

Amerikalı model Hailey Clauson bir iç çamaşırı markası için birbirinden cesur fotoğraflar verdi.

Dünya Magazin - 06.12.2017 18:37
Hailey Clauson yeni yıla hazır!
Güzel manken Hailey Clauson yeni yıl öncesi iç çamaşırlarıyla poz verdi. Bir markanın tanıtımları için kamera karşısına geçen 22 yaşındaki model çok konuşulacak fotoğraflar verdi.

İşte verdiği o cesur pozlar...
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