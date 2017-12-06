Hailey Clauson yeni yıla hazır!

Dünya Magazin - 06.12.2017 18:37

Güzel manken Hailey Clauson yeni yıl öncesi iç çamaşırlarıyla poz verdi. Bir markanın tanıtımları için kamera karşısına geçen 22 yaşındaki model çok konuşulacak fotoğraflar verdi.İşte verdiği o cesur pozlar...